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وزير النقل ونظيره السودانى يوقعان محضر الاجتماع الأول للربط السككي بين البلدين - أخبار كلمتك

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وزير النقل ونظيره السودانى يوقعان محضر الاجتماع الأول للربط السككي بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير النقل ونظيره السودانى يوقعان محضر الاجتماع الأول للربط السككي بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - وقع اليوم الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم –القائم بأعمال وزير النقل السوداني ’ على محضر الاجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان وذلك بمنحه مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي.

خطة الربط بين مصر والسودان 

أكد الوزير أن نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار للربط بين الدولتين من أبو سمبل وحتى أبو حمد مرورًا بوادي حلفا وذلك في ضوء طلب الجانب السوداني بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد ) وذلك لتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى  من المشروع , لافتا الى انه قد تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التعاون في مجال الربط السككي بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين لافتا الى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب  والبضائع بينهما  كما سيساهم في  خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة في مسار الخط، موضحا ان هذا المشروع يعد جزءا هاما للربط مع السودان الشقيق الذي يتم الربط معها عن طريق  3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي  (قسطل- أرقين- رأس حدربة) فضلًا عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية  حاليا بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري جديد   بطول 400 متر.

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ومن جانبه قدم وزير النقل السوداني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة والحكومة والشعب المصري على التعاون الدائم  مع السودان مؤكدا ان هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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