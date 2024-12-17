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مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

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مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - أكد الرئيسان المصري والقبرصي على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري خاصة في ملف الطاقة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين قد أكدا الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي ملف الطاقة، فضلًا عن عقد اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول ايضا التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.

 كما أكد الرئيس أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.
 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس القبرصي أكد من جانبه تقديره ودعمه للجهود المصرية المتواصلة وجهود  الرئيس شخصيا لتحقيق التهدئة والاستقرار وتفادي تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يهدد مقدرات الشعوب وسلامة الدول.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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