الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - أكد الرئيس السيسي أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي ملف الطاقة، فضلًا عن عقد اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول ايضا التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس  ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.

 كما أكد الرئيس على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس القبرصي أكد من جانبه تقديره ودعمه للجهود المصرية المتواصلة وجهود  الرئيس شخصيا لتحقيق التهدئة والاستقرار وتفادي تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يهدد مقدرات الشعوب وسلامة الدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق