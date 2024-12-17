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أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

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أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - وجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية جاءت أبرزها.

 أعرب الرئيس عن تقديره لمستوى الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة ومدى استيعابهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات.

طالبهم الرئيس بضرورة مواصلة الاطلاع ومواكبة العلوم الحديثة، لبناء شخصية قادرة على حماية الوطن.

أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، حاملين أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

 الرئيس أكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية الدقيقة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات.

تمنى للجميع التوفيق في خدمة الوطن.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتي تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد إطلع، عبر منظومة تسجيل نتائج الإختبارات الإلكترونية، على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة والتى تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس قد تناول بالنقاش مع الطلبة المتقدمين عددًا من الموضوعات والقضايا الراهنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، حيث أعرب  الرئيس عن تقديره لمستوى الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة ومدى استيعابهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات، مطالبًا إياهم بضرورة مواصلة الاطلاع ومواكبة العلوم الحديثة، لبناء شخصية قادرة على حماية الوطن، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، حاملين أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد أكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية الدقيقة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الوطن، كما حرص الرئيس على أداء فريضة الصلاة مع الطلاب المتقدمين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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