«تطوير المهارات المهنية الدولية».. ندوة جامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "مهارات اجتياز الشهادات المهنية الدولية" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور وليد عفيفي عميد كلية التجارة، واشراف تنفيذي للدكتور ابراهيم الطحان وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومعهد المحاسبين الإداريين بمصر IMA، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك الندوات هو تأهيل الشباب لسوق العمل وبما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتزايد اهتمام الجامعات العالمية بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المهنية لإكساب الطلاب المهارات والمعارف التي تؤهلهم لسوق العمل، وتعظيم فرص الاستفادة من رأس المال البشري باعتباره قاطرة التنمية لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبها أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع يولي اهتماما بالغا بتضييق الفجوة بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية، ويتم ذلك من خلال ربط الجامعة بالصناعة، عن طريق إكساب الخريجين العديد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، ودور الشهادات المهنية المحاسبية الدولية في تعظيم فرص الاستفادة من الموارد البشرية باعتبارها من أهم الموارد التي تمتلكها مؤسسات الأعمال في عالم اليوم.

وحاضر في الندوة الدكتور أحمد السخاوي المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين الإداريين بمصر، والذي تناول التعريف بشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، والمهارات الواجب اكتسابها لاجتياز الاختبارات الخاصة بها، ويجري هذا الاختبار باللغة الإنجليزية فقط، وكذلك شهادة المحاسب المالي والإداري المساعد FMAA، والتي يجري الاختبار الخاص بها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية حسب رغبة كل خريج.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور وليد عفيفي عميد كلية التجارة، إلى أهمية هذه الشهادات المهنية في توفير فرص عمل للخريجين بمرتبات مجزية، وأن الاستثمار الحقيقي في المستقبل هو الاستثمار في الإنسان، كما أن معهد المحاسبين الإداريين سيقدم ٥ منح لكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، منها منحتين لاختبار شهادة CMA، و٣ منح لاختبار شهادة FMAA، وهذه المنح مجانية بالكامل، وسيتم ترشيح الفائزين بهذه المنح خلال شهر أبريل ٢٠٢٥م.

كما أكد الدكتور ابراهيم الطحان وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية ستقدم جميع الدورات التدريبية المؤهلة لاجتياز هذه الشهادات المهنية بدءً من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وعلي مدار عام كامل، وسيقوم بالتدريب مجموعة من المدربين المعتمدين لدى معهد المحاسبين الإداريين IMA، وتقديم هذه الدورات التدريبية بأسعار تنافسية.