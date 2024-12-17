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السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية - أخبار كلمتك

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السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية - أخبار كلمتك

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتى تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع، عبر منظومة تسجيل نتائج الإختبارات الإلكترونية، على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته مراحل الإختبارت المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة والتى تعكس الشفافية التامة فى نتائج الإختبارات.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد تناول بالنقاش مع الطلبة المتقدمين عددًا من الموضوعات والقضايا الراهنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لمستوى الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة ومدى استيعابهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات، مطالبًا إياهم بضرورة مواصلة الاطلاع ومواكبة العلوم الحديثة، لبناء شخصية قادرة على حماية الوطن، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، حاملين أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد أكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية الدقيقة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الوطن، كما حرص الرئيس على اداء فريضة الصلاة مع الطلاب المتقدمين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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