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بدء تطوير مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين - أخبار كلمتك

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بدء تطوير مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين - أخبار كلمتك

بدء تطوير مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:51 مساءً -  تشهد مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بداية مرحلة جديدة من التطوير الحضاري، حيث انطلقت أعمال تطوير مدخل شارع النيل السعيد، وذلك بتوجيهات من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرصًا على إضفاء طابع حضاري مميز على المدينة.

ومن أبرز معالم هذا التطوير، تركيب تمثال فرعوني يرمز إلى عراقة وحضارة هذه المنطقة التي كانت مهدًا للحضارات القديمة، ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن المصرية، وإبراز الهوية المصرية الأصيلة.

أهمية تطوير شوارع البدرشين

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تحسين المظهر الحضاري للمدينة، حيث يساهم التطوير في إضفاء طابع جمالي على مدخل المدينة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتراث الحضاري.

ويمثل التمثال الفرعوني في مدخل المدينة رمزًا للهوية المصرية الأصيلة، ويعكس عمق الحضارة المصرية القديمة، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في جذب السياح إلى المدينة، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

ويشمل مشروع تطوير مدخل شارع النيل السعيد العديد من الأعمال، منها تركيب التمثال الفرعوني
وزراعة المسطحات الخضراء وإنشاء مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنارة زخرفية.

وأعرب المواطنون في البدرشين عن سعادتهم بهذا المشروع، مؤكدين على أهميته في تطوير المدينة والحفاظ على تراثها، مؤكدين أن هذا المشروع سيساهم في جذب السياح والاستثمار إلى المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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