بدء تطوير مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - تشهد مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بداية مرحلة جديدة من التطوير الحضاري، حيث انطلقت أعمال تطوير مدخل شارع النيل السعيد، وذلك بتوجيهات من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرصًا على إضفاء طابع حضاري مميز على المدينة.

ومن أبرز معالم هذا التطوير، تركيب تمثال فرعوني يرمز إلى عراقة وحضارة هذه المنطقة التي كانت مهدًا للحضارات القديمة، ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن المصرية، وإبراز الهوية المصرية الأصيلة.

أهمية تطوير شوارع البدرشين

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تحسين المظهر الحضاري للمدينة، حيث يساهم التطوير في إضفاء طابع جمالي على مدخل المدينة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتراث الحضاري.

ويمثل التمثال الفرعوني في مدخل المدينة رمزًا للهوية المصرية الأصيلة، ويعكس عمق الحضارة المصرية القديمة، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في جذب السياح إلى المدينة، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

ويشمل مشروع تطوير مدخل شارع النيل السعيد العديد من الأعمال، منها تركيب التمثال الفرعوني

وزراعة المسطحات الخضراء وإنشاء مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنارة زخرفية.

وأعرب المواطنون في البدرشين عن سعادتهم بهذا المشروع، مؤكدين على أهميته في تطوير المدينة والحفاظ على تراثها، مؤكدين أن هذا المشروع سيساهم في جذب السياح والاستثمار إلى المنطقة.

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