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حملة توعية مكثفة لطلاب مدرسة طه حسين بدمنهور حول مخاطر البلاستيك (صور) - أخبار كلمتك

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حملة توعية مكثفة لطلاب مدرسة طه حسين بدمنهور حول مخاطر البلاستيك (صور) - أخبار كلمتك

حملة توعية مكثفة لطلاب مدرسة طه حسين بدمنهور حول مخاطر البلاستيك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - شهدت مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بدمنهور اليوم حملة توعية مكثفة تابعة لجهاز شئون البيئة بالبحيرة حول مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام والبدائل المتاحة.

استهدفت الحملة توعية الطلاب بأضرار البلاستيك على البيئة والصحة، وكيفية الحد من استخدامه من خلال تبني بدائل صديقة للبيئة.

 وقد تضمنت الحملة مجموعة من الندوات والورش التي قدمها خبراء بيئيون، والتي سلطت الضوء على الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية، وتلوث التربة والمياه.

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 البدائل البيئية للبلاستيك

كما تم خلال الحملة تعريف الطلاب بالعديد من البدائل البيئية للبلاستيك، مثل الأكياس القماشية، والأواني القابلة للتحلل، والزجاجات المعدنية، وحثهم على تبني هذه البدائل في حياتهم اليومية.

تهدف هذه الحملة إلى غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الطلاب، وتحويلهم إلى سفراء للتوعية البيئية في مجتمعاتهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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