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البترول تنتهي من تدريب أول مجموعة ببرنامج أساسيات سلامة العمليات - أخبار كلمتك

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البترول تنتهي من تدريب أول مجموعة ببرنامج أساسيات سلامة العمليات - أخبار كلمتك

البترول تنتهي من تدريب أول مجموعة ببرنامج أساسيات سلامة العمليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء بنجاح من تدريب المجموعة الأولي من برنامج   "أساسيات منظومة سلامة العمليات"   Process Safety Management Foundation program، المعتمد من Icheme e  ، وذلك بمشاركة 125 متدربًا من شركات قطاع البترول بمركز تدريب شركة انبي بالقاهرة والأسكندرية   بعد إطلاق تنفيذ البرنامج في 24 نوفمبر 2024.

برنامج أساسيات منظومة سلامة العمليات

واشارت الوزارة الي انطلاق اعمال تدريب المجموعة  الثانية من البرنامج أمس الأول بمشاركة 100 متدرب من شركات القطاع  بمركز التدريب بشركة انبي بالقاهرة.

يأتي البرنامج إيمانًا من وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مستقبل سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز يعتمد بشكل أساسى على تنمية رأس المال البشري عن طريق رفع رفع الكفاءة وزيادة الوعى، ويهدف  البرنامج إلي نشر ثقافة سلامة العمليات داخل شركات القطاع والعمل علي نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي سلامة أصول القطاع وخاصة العنصر البشري.

وقد أشرف على تطوير المادة العلمية الخاصة بالبرنامج واعتمادها من معهد المهندسين بالمملكة المتحدة Institution of Chemical Engineers ICHEME  مجموعة من العقول المتميزة من فرق سلامة العمليات والتي تم تأهيلها من خلال برنامج  متقدم سبق لوزارة البترول تنظيمه بعنوان "بناء قدرات فرق العمل في مجال سلامة العمليات "  ، وتم الاستعانة بهم ليصبحوا مدربين في برنامج " أسس منظومة سلامة العمليات".

50 شركة بترول اشتركت في التدريب 

 

ومن المقرر أن تصل أعداد الدارسين في البرنامج الجديد الى 530 متدربًا من العاملين بالإدارات الفنية المعنية خلال الربع الأول من 2025 بمشاركة حوالي 50 شركة  من قطاع البترول  تضم من بينها شركات خالدة وبتروبل وجابكو وجاسكو وبدر الدين للبترول والتعاون للبترول والقاهرة لتكرير البترول والعامة للبترول وأنابيب البترول ورشيد للبترول وأسيوط لتكرير البترول والفرعونية وجمسة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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