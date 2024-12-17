متحدث الوزراء الإسرائيلي ينفي تواجد بنيامين نتنياهو في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - نفى المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقاريرا عن وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مصر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت اليوم الثلاثاء تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر، وهو مانفاه المتحدث الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مصري مطلع، قبل قليل، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.