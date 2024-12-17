مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الزراعة تواصل تسيير قوافل المنافذ المتحركة في المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزراعة تواصل تسيير قوافل المنافذ المتحركة في المحافظات - أخبار كلمتك

الزراعة تواصل تسيير قوافل المنافذ المتحركة في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ضخ كميات من بيض المائدة للبيع في منافذها المتنقلة للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم.

وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الفولي، إلى أنه تم تسيير منافذ متنقلة لدعم العاملين في خمس وحدات داخل الهيئة العربية للتصنيع، من بينها: الجهاز التنفيذي، مصنع صقر، الشركة العربية البريطانية، مصنع الالكترونيات، والشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف أن تلك القوافل تواصل التنسيق مع المحافظات المختلفة، لضخ السلع والمنتجات المختلفة للبيع للمواطنين في الميادين العامة، في مراكزها المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى مواصلة المرور على الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي لمتابعة الأعمال، وتنفيذ التكليفات، الخاصة بالتطوير، وتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمستفيدين والمنتفعين.

وأضاف أنه تم مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة للهيئة، وبدء جهود إصلاح تلك الأراضي، وإعادة صلاحيتها للزراعة من جديد، لدخولها في منظومة الإنتاج الزراعي.

اقرأ أيضاً
وسط منافسة قوية من 6 أساتذة.. جامعة أسوان تختار عميدًا جديدًا لكلية الزراعة

وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية

البحوث الزراعية: محدودية المياه من أهم تحديات قطاع الزراعة في مصر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ترقية الموظفين في 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق