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السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر - أخبار كلمتك

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السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:21 مساءً -  نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 مكرر (ج)، الصادر في 16 ديسمبر 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2024، بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب.


وينص قانون لجوء الأجانب في مادته الأولى على الآتي: "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن  لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (۱) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون".


ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
 

وتكون طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى أولوية فى الدراسة والفحص.


وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.


 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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