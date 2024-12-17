الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم غقلق باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 الإلكتروني، يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 قبل انتهاء المدة المحددة، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر، من هـــنــــــــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية للطالب.

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة السابعة: طباعة الاستمارة، سواء للشهادة الابتدائية أوالإعدادية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.