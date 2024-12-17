اشتعال المنافسة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

اشتعال المنافسة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون هذا الامر بشان الضربة العسكرية المرتقبة على صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون هذا الامر بشان الضربة العسكرية المرتقبة على صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 29 ديسمبر - أخبار كلمتك

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 29 ديسمبر - أخبار كلمتك

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

توجيهات من «التعليم» بشأن تقييمات أولى وثانية ابتدائي 2024-2025 - أخبار كلمتك

توجيهات من «التعليم» بشأن تقييمات أولى وثانية ابتدائي 2024-2025 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم غقلق باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 الإلكتروني، يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 قبل انتهاء المدة المحددة، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر، من هـــنــــــــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية للطالب.

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة السابعة: طباعة الاستمارة، سواء للشهادة الابتدائية أوالإعدادية.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.

اقرأ أيضاً
رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 وموعد الامتحانات

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والرسوم المقررة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بدء فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق