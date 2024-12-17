اشتعال المنافسة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

اشتعال المنافسة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون هذا الامر بشان الضربة العسكرية المرتقبة على صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون هذا الامر بشان الضربة العسكرية المرتقبة على صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 29 ديسمبر - أخبار كلمتك

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 29 ديسمبر - أخبار كلمتك

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

توجيهات من «التعليم» بشأن تقييمات أولى وثانية ابتدائي 2024-2025 - أخبار كلمتك

توجيهات من «التعليم» بشأن تقييمات أولى وثانية ابتدائي 2024-2025 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بدء فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق