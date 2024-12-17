توجيهات من «التعليم» بشأن تقييمات أولى وثانية ابتدائي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.. تزامنًا مع اقتراب الامتحانات، أعلنت مديريات التربية والتعليم، تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي لفصل الدراسي الأول بالعام الحالي.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

أوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم عقد مادتين في أول وثاني أيام لامتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، واليوم الثالث يتم عقد مادة واحدة فقط.

وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وأشارت المديرية، إلى أنه يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 من خلال معلم الفصل، حيث يتولى مهمة وضع التقييم المبدئي وذلك بناءً على توجيهات موجه الصفوف الأولى.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وتابعت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 المبدئية، في صورة «اجتاز أو لم يجتز».

التزام الطلاب بحضور الامتحانات

وبخصوص التقييم النهائي، وجهت المديريات على المعلمين بضرورة التنبيه على الطلاب، بعدم التخلف عن حضور التقييم النهائي، حيث أن حضور التقييم النهائي أمر أساسي للانتقال للصف التالي، ومن لم يحضر يعيد العام من جديد.

وأكدت المديريات، أن المعلم مسئول عن حضور طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في التقييمات المبدئية والنهائية، حيث يتم عمل إقرار بالعلم يوقع عليه معلمي الصفوف الأولى.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وشددت المديريات، أنه يتم تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 يوميًا عقب انتهاء عقد الامتحانات، حتى لا يتم تأخير تصحيح أي مادة لوقت آخر مهما كانت الظروف، مشددة على عدم مغادرة العاملين بالمدرسة إلا بعد انتهاء التصحيح وتسليم الأوراق للكنترول.

وبشأن موعد إعلان النتيجة، أكدت مديريات التربية والتعليم على المدارس والإدارات التعليمية، بعد إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 حتى صدور تعليمات من الوزارة.

تسريب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ونبهت المديريات التعليمية، على عدم تسريب أي معلومات عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 أو الدرجات سواء للطلاب أو أولياء الأمور، مؤكدة على أن الكنترول مسئول مسئولية كاملة عن ذلك وفي حالة إثبات حدوث ذلك يتم إيقاف المسئول عن العمل لحين انتهاء التحقيق.