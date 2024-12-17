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نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات والمشروعات في أطفيح (صور) - أخبار كلمتك

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نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات والمشروعات في أطفيح (صور) - أخبار كلمتك

نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات والمشروعات في أطفيح (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:16 مساءً -  قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة موسعة بمركز أطفيح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سير المشروعات الجارية.

 

التركيز على تحسين الخدمات

 شملت جولة نائب محافظ الجيزة تفقدًا ميدانيًا لكفر حلاوة سيرًا على الأقدام، حيث التقى بعدد كبير من الأهالي واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

 كما شدد على أهمية الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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 وتابع نائب محافظ الجيزة أيضًا سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية لمركز أطفيح، والتي تشمل رصف 54 شارعًا ببلاط الإنترلوك، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، كما تفقد نائب محافظ الجيزة أعمال تجارب التشغيل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الكداية، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية.

 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم عز أمين رئيس مركز أطفيح، ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز أطفيح بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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وأكد نائب المحافظ على استمرار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز أطفيح، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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