بعد إعلان الحكومة.. تعرف على الفئات المستحقة في زيادة المعاشات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الفئات المستحقة من زيادة المعاشات 2025، وذلك تزامناً مع قرار الدولة بصرف زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات اعتباراً من شهر يناير 2025 المقبل.

الفئات المستحقة من زيادة المعاشات 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الفئات المستحقة في زيادة المعاشات 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

من الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2025؟

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف زيادة المعاشات الجديدة لـ بعض الفئات، وهم كالآتي:

- من يتقاضى 12 ألفا و600 جنيه لأجر الاشتراك التأميني الحالي، يتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

- من تنتهي خدمته في تاريخ 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه.

- من يتقاضى معاش أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني للمعاش إلى 2300 جنيها.

- من يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، تصبح قيمة الزيادة 1500 جنيها بدءاً من 1 يناير 2025.

-من تنتهي خدمته في تاريخ 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 جنيها.

- من يتقاضى 10080 جنيها، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءًا من 1 يناير 2025.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وفي ذات السياق، قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير 2025، يوم 1 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وحددت هيئة التأمين الاجتماعي أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025، وهم كالآتي: «المحافظ الإلكترونية، فروع البنوك المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM، منافذ شركة فوري، ومنافذ البريد المصري».

الحد الأدنى لـ معاشات شهر يناير 2025

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

-معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.