الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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