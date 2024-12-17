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الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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