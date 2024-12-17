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فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة "مَسّاح عام" - أخبار كلمتك

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فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة "مَسّاح عام" - أخبار كلمتك

فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة "مَسّاح عام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً -  أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات، وذلك في جامعة بدر بالقاهرة؛ وذلك للتدريب على أحدث أجهزة القياس، والاستشعار عن بعد، للعمل في مهنة "مَسّاح عام "، للتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح " الوزير" أن هذه المنحة من وزارة العمل، تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " وإحدى الجامعات الخاصة في هذا الشأن موضحا أن الخريجين سوف يحصلوا على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة.

وأوضح أن التقديم  من هنا  ويبدأ من أول يناير 2025،ولمدة 15 يوما،مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية عند المقابلة.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار إستمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني،على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء،بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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