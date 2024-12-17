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وزير التعليم يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الغربية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الغربية - أخبار كلمتك

وزير التعليم يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

واستهل وزير التربية والتعليم الجولة التفقدية الغربية بزيارة لمدرسة الشهيد عبد الله شنيشن التابعة لإدارة قطور التعليمية

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التعليم يزور مدارس محافظة الغربية

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب في كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمي.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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