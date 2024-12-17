وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأمريكا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والسفارة الأمريكية.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة والوفد المرافق لها معبراً عن تقدير الحكومة المصرية لدور الولايات المتحدة الأمريكية في التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخصوصا القطاع الزراعي.

كما أكد على حرص الحكومة المصرية على تنمية قطاع الزراعة برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد تمثل ذلك جليا فيما قامت به الدولة من مشروعات تنموية كبرى ومنها مبادرة حياة كريمة ومشروعات استصلاح الأراضي الصحرواية ومشروعات تحسين الري للأراضي القديمة والاستخدام المرشد للمياه.

وأشار إلى أن ذلك يتم وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام للأراضي والمياة وكذلك رفع وعي وتدريب صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، معرباً على رؤية الوزارة فى تنفيذ منصة زراعية كبرى تربط جميع القطاعات وتوضح المعوقات وحلها وكذا التواصل بين المزارعين والمنتجين وبين الشركاء المحتملين توضح المنتجات ومواصفاتها وأسعارها.

ولفت إلى قيام البنك الزراعي بالعديد من مشروعات التمويل الجيدة لصغار المزارعين في عدة قطاعات مهمة في الزراعة واستعداد البنك للمشاركة مع جهات التمويل الخارجية أيضا، كما تم التأكيد على أن جميع قطاعات الوزارة جاهزة للرد الفوري على أية استفسارات من الشركاء الدوليين وتذليل أية صعوبات قد تواجه المنتجين فورا.

ومن جانبها أكدت السفيرة هيرو مصطفى، على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية واعتبارها إحدى أهم العلاقات داخل المنطقة، مؤكدة أيضا على أهمية ما شاهدته خلال زياراتها المتعددة للمشروعات التي تقوم بها وزارة الزراعة ومنها المزارع السمكية والمشروعات المنفذة بجنوب مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة.

وأشار الجانب الأمريكي إلى خطته المستقبلية للمشروعات التي ستنفذها الوكالة الأمريكية الـ USAID بالقاهرة بقطاع الزراعة، وقد تركزت هذه المشروعات في مجالات دعم القطاع الزراعي لصغار المزارعين ومضاعفة الإنتاجية للمحاصيل البستانية، وكذا تبني الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج القمح في مصر، كما تتطلع وكالة التنمية الزراعية الأمريكية للشراكة مع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص بمعاونة المنظمات والجهات الدولية مثل FAO و IFAD.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات بين البلدين فيما يخص تبادل السلع والمنتجات لما تتمتع به العلاقات من شراكة استرتيجية مع ضرورة مواصلة الاهتمام بصغار المزراعين كذلك زيادة التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل وإدخال التقنيات الحديثة في المجال الزراعي والتسريع في بحث فكرة المنصة الزراعية الموحدة للقطاع الزراعي المصري.