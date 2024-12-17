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كيلو السكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين - أخبار كلمتك

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كيلو السكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين - أخبار كلمتك

كيلو السكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - أسعار السلع التموينية.. ارتفع معدل البحث من قبل عدد كبير من المواطنين، عن أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، المنتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وذلك من خلال السطور التالية:

أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بـ منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، إذ تطرح سعر كيلو السكر بـ 30 جنيها، بدلًا من 35 جنيها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين.

أسعار السلع الأساسية

أسعار السلع التموينية بمنافذ التموين

- سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

- سعر دقيق معبأ 1 كجم بـ 18 جنيهًا.

- سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

- سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

- سعر فول معبأ 500 جم بـ 9 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.

- مسلى صناعي 800 جم بـ 36 جنيهًا.

- سعر جبن أبيض زنة 125 جرامًا بـ 7 جنيهات.

- سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بـ 25 جنيهًا.

- سعر صابون تواليت 125جم بـ 7.50 جنيه.

- بلغ سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

- سعر لبن جاف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

- سعر خل 5% 900 ملي بـ 6 جنيهات.

- سجل سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

- سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

- سعر مكرونة 800 جم بـ 15.5 جنيه.

- سعر صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

- سعر مكرونة 400 جم بـ 7.75 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية

- سعر كيس سائل غسيل أواني 80 جم بـ 3 جنيهات.

- سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز سادة بـ جنيه ونصف.

- سعر حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ 4 جنيهات.

- بلغ سعر بسكويت يويوز ويفر بـ 2.75 جنيه.

- سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بـ 2.50 جنيه.

- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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