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تداول 45 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 45 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 45 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و230 سيارة.

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و214 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و16 سيارة. 

 

وصول 30 ألف طن ألومنيوم  لميناء سفاجا

 ويستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS BROOK على متنها 30000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express وMAYA.

وغادرت 3 سفن وهي  الحرية 2، دليلة  و Alcudia Express، كما تم تداول 4000 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة إلى السعودية.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1525 راكبا بموانيها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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