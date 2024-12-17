الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:34 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن هناك فرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السيول ظاهرة صح خريفية، وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.

وأضافت غانم لـ"كلمتك" أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلًا.

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