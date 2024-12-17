بدء فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:55 صباحاً - بدأت شركة المترو فرز طلبات التوظيف فى مسابقة المترو لتشغيل عدد من صرافي التذاكر.

سبق وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توفير عدد من الوظائف الخالية وكشفت عن طرق التقديم لها، وحددت أيضا شروط التقديم منها السن ومحل الإقامة .

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعلنت حاجتها لشغل وظيفة صراف تذاكر بنظام التعاقد السنوى، وذلك لبيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها وكل ما يتعلق بها من أعمال من خلال شبابيك التذاكر المخصصة لهذا الغرض بمختلف المحطات ولمختلف خطوط المترو على مدار ساعات التشغيل.

واشترطت الشركة للمتقدمين للوظائف الجديدة كالتالي:

التواجد فى مكان العمل فى الميعاد المحدد للوردية الخاصة به ويلتزم بالزى المصلحي المخصص للعمل.

فتح منفذ الصرف قبل أول قطار ومع فتح أبواب المحطة للركاب وعدم غلق منفذ الصرف إلا مع آخر قطار وبعد غلق أبواب المحطة طبقًا للوردية المعين عليها ويستكمل عمله بالوردية الليلية طبقًا والتعليمات

يقوم بصرف التذاكر والاشتراكات لجمهور المتعاملين ويتأكد من صحة بيانات التذاكر المنصرفة وصحة الاشتراكات المستخرجة والكروت الذكية وصحة الإيراد المتحصل من الراكب.

يحافظ على ماكينة الصرف ويبلغ عن أي أعطال فور حدوثها.



شروط الوظائف الجديدة

متاحة للذكور فقط

يفضل أن يكون من حملة المؤهلات العليا

لا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم للمسابقة

يفضل أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى

يكون ملم باللغة الانجليزية، حيث أن القبول لا يتم إلا بتحقيق ما لا يقل عن 50% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة

ملم بالحاسب الآلي (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).

اجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقًا وشروط الوظيفة)

اجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغًا للتعيين.

إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

اجتياز الاختبارات الشخصية.

أدى الخدمة العسكرية أو معافى.

يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.

يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية.

كما حددت الشركة المستندات المطلوب للمتقدمين بالوظائف وهي:

- صورة من المؤهل الدراسى والمؤهلات الأخرى التى حصل عليها {إن وجدت}.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

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