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ترقية الموظفين في 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

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ترقية الموظفين في 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

ترقية الموظفين في 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر ديسمبر 2024.

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم برئاسة الدكتور صالح الشيخ من ترقية عدد من الموظفين في 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة. 

 

كما انتهى من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 69 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية  في 12  وحدة من  وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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