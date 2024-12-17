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محافظ قنا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م - أخبار كلمتك

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محافظ قنا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م - أخبار كلمتك

محافظ قنا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:41 صباحاً - قدّم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، خالص التهنئة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، الذين تم اختيارهم اليوم الاثنين من خلال القرعة الإلكترونية التي أُجريت بالقاعة الرئيسية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

وشهدت فعاليات القرعة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، بحضور مجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلاً عن محافظة قنا.

وأوضح محافظ قنا أن القرعة أسفرت عن اختيار 540 حاجاً من أبناء المحافظة، موزعين على مستويين، المستوى الثاني ويضم 135 حاجاً، والمستوى الثالث ويشمل 405 حجاج.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم المنظومة الإلكترونية للقرعة، متمنياً للحجاج حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن، كما دعا الحجاج إلى الابتهال لله خلال مناسكهم بأن يحفظ مصر وأهلها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.

ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للحجاج، بما يشمل عقد الندوات الإرشادية للتعريف بمناسك وشعائره، واختيار أفضل البرامج والأماكن لضمان راحة الحجاج.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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