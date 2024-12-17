الخارجية الروسية: مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية: مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم - أخبار كلمتك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:ضربة عسكرية عنيفة تستهدف صنعاء والكشف عن المكان الهام الذي تم استهدافه - أخبار كلمتك

عاجل:ضربة عسكرية عنيفة تستهدف صنعاء والكشف عن المكان الهام الذي تم استهدافه - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

انخفاض الكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

انخفاض الكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - نعى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بكلمات مؤثرة، الشهيد خالد نبهان، صاحب العبارة التي هزت العالم «روح الروح»، والتي سطّر بها قصة إنسانية مشرفة في الدفاع عن الوطن.

وعبر الصفحة الرسمية لـ مرصد الأزهر تم نشر النعي الآتي، تخليدا لذكرى أناس هم المستحقّون لأن يذكرهم التاريخ بإنسانيتهم وحبّهم لأرضهم التي ولدوا عليها، وحرصهم في الدفاع عن هذه الأرض حتى ولو كان الثمن حياتهم، وكانت كلمات النعي التي أطلقها مرصد الأزهر كرسالة تذكارية للعالم كالآتي: «روح الروح… كلمات هزت ضمائر العالم منذ عام لتعود اليوم من جديد بعد استــ شــ هاد قائلها، الشيخ خالد نبهان، في قصف و-حشي لا يختلف عما استهدف حفيدته الطفلة ريم، ليغادر في صمت ووجع بعدما استطاع رسم البسمة والأمل على وجه الفلسطينيين رغم فقده لـ "روح الروح" كما وصفها… ويسطر برحيله قصة إنسانية جديدة تضاف إلى أكثر من 40 ألف قصة اســ تشــ هد أصحابها، تاركين خلفهم ذكريات لا تنسى ليثبتوا للعالم أنهم ليسوا أرقامًا بل أرواحًا تبحث عن الأمل والوطن».

الشهيد خالد نبهان نموذج يجسّد معاناة الفلسطينيين

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم الإثنين، استشهد خالد نبهان، الرجل الفلسطيني المشهور بعبارة «روح الروح»، والذي قال هذه العبارة حينما كان هناك قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، وأثناء القصف هرول خالد إلى المكان الذي يتواجد فيه جثمان حفيدته الطفلة ريم، وبكى بكاء شديدا واحتضن الجثمان وظل يكرر عبارة «روح الروح»، في لحظة حزينة من كل الاتجاهات، من الظلم والفجر الذي تملّك جيش الاحتلال وجعلهم يستمرون في انتهاكات مستحدثة لم يذكر التاريخ مثلها، من الأطفال الذين راحوا غدرا غير حفيدته، من الأبرياء المستهدفين في المستشفيات، من الشيوخ والنساء الذين يتم تخويفهم، من البلد الذي بدأت بيوته تتحول لبيوت، فلم يرى أحد أو يسمع منذ بداية عهد البشرية وحتى الآن عن أطفال ونساء يموتون جوعا بسبب حصار، أو عن قصف لمستشفيات يتم فيها معالجة المصابين، أو عن استهداف مخيمات لنازحين تحمل بين جدرانها القماشية كل الأبرياء الذين ليس لهم ذنب في هذا العالم، سوى أنهم فلسطينيون يريدون البقاء في أرضهم.

اقرأ أيضاً
لحق بحفيدته بعد عام على استشهادها.. من هو الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح»؟

استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق