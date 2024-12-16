وزير السياحة والآثار يبحث مع وزير الثقافة السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:37 مساءً - التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بالمتحف المصري الكبير، مع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، والوفد المرافق لهما، في زيارة رسمية لمصر، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

وأكد وزير السياحة عمق العلاقات التاريخية والراهنة التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي وتمتد جذورها إلى الروابط التاريخية والثقافية العميقة، معربًا عن استعداد الوزارة الكامل لتعزيز مزيد من أوجه التعاون الممكنة في مجال الآثار استكمالاً لمحاور التعاون القائمة بالفعل والتي تسير في مسارها الصحيح.

وبحث اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال الآثار وآليات تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من الخبرة المصرية في الحفائر الأثرية بالمملكة، كما تم مناقشة إمكانية إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالمملكة العربية السعودية في إطار المتحف الجديد الذي سيتم إقامته بالمملكة ليعرض قطع أثرية متنوعة من كافة حضارات العالم.

وتطرق الاجتماع لإمكانية مشاركة مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بقطع أثرية في «بينالي الفنون الإسلامية» الذي سيُقام في مدينة جدة السعودية.

وعقب اللقاء، حرص وزير السياحة، على اصطحاب وزير الثقافة السعودي والوفد المرافق له، في جولة بالمناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف في ضوء التشغيل التجريبي له.

وخلال الجولة، تم تقديم شرح مفصل تعرف خلاله أعضاء الوفد الزائر على المتحف وتاريخ نشأته، وزاروا عددا من الأماكن التي تشهد حاليًا تشغيليًا تجريبيًا والتي تضم البهو الرئيسي حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم حتى الوصول إلى قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة تعرض قطع أثرية متميزة تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني.

وتم التطرق للحديث عن تصميم المتحف الفريد، حيث يعتمد التصميم على ربط المحاور الأساسية له بالمحاور الثلاث الأساسية لأهرامات الجيزة مما يعكس حضارة مصر القديمة والحديثة وخاصة في ظل ما يتم لربط زيارة المتحف بزيارة منطقة أهرامات الجيزة مع الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة به.

وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليًا على أن تكون هناك رؤية وفكرة مختلفة يقوم عليها سيناريو العرض المتحفي في كل متحف من متاحف الآثار، لافتًا إلى المتحف المصري الكبير ينفرد بعرض المجموعة الكاملة لكنوز الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وسينفرد المتحف المصري بالتحرير بإبراز الفن عند المصري القديم، وينفرد المتحف القومي للحضارة المصرية بعرض المومياوات الملكية.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية عن إعجابه الشديد بالمتحف وبتصميمه المتميز وسيناريو العرض الموجود بالقاعات الرئيسية وما تحتويه من قطع أثرية تحكي تاريخ وعبق الحضارة المصرية العريقة.