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«النقل»: تقدُّم التشطيبات النهائية لـ«مونوريل شرق النيل» - أخبار كلمتك

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«النقل»: تقدُّم التشطيبات النهائية لـ«مونوريل شرق النيل» - أخبار كلمتك

«النقل»: تقدُّم التشطيبات النهائية لـ«مونوريل شرق النيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، تقدم التشطيبات النهائية لمشروع «مونوريل شرق النيل»، منوهة بإجراء تشغيل تجريبي للـ«مونوريل» من دون ركاب، في المسافة من مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية، وحتى محطة المشير طنطاوي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق/ غرب النيل» يبلغ 100 كم، بعدد 35 محطة، موضحة أن قطار المونوريل يتكون من 4 عربات، وأنه من المخطط أن يزيد العدد إلى 8 عربات، في ظل زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وأضافت أن مشروع المونوريل يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر، وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، لافتة إلى أنه يشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات «ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب».

وأشارت إلى أن مونوريل شرق القاهرة سيسهم في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، إضافة إلى الإسهام في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الإستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف «LRT» بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمثل مشروع قطار المونوريل، الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

يشار إلى أن المشروع يجري تنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو، ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، التي لها انحناءات أفقية كبيرة، حيث لا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها، ومن ثمَّ فإنه لا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور في هذه الشوارع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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