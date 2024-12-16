سفير الصين بالقاهرة: علاقات الشراكة الإستراتيجية مع مصر شهدت عقدا ذهبيا بإنجازات مثمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين شهدت عقدا ذهبيا حافلا بالإنجازات المثمرة، حيث تتعزز الصداقة التاريخية ويتكثف التعاون متبادل المنفعة، وأصبحت العلاقات الصينية المصرية نموذجا للتضامن والتعاون والكسب المشترك بين الدول النامية، وذلك بفضل توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.

جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم في حفل الاستقبال الذي أقامته (جمعية الصداقة المصرية - الصينية) بمناسبة مرور 10 سنوات علي إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعام الشراكة المصرية - الصينية، وذلك في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضاف لياو ليتشيانج "إن الرئيسين المصري والصيني تقابلا مرتين هذا العام، وتم التوصل إلي توافق مهم حول رفع مستوى العلاقات الثنائية نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، وأعلنا هذا العام (عام الشراكة الصينية المصرية)، وتم تنظيم العشرات من الفعاليات في إطار هذا العام".

وأشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعددا من الوزراء المصريين قاموا بزيارات للصين هذا العام، ووقعت مصر والصين خطة التعاون في بناء "الحزام والطريق"، وانعقدت بنجاح اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، لافتا إلي أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 12 مليار و560 مليون دولار، وذلك في التسعة شهور الأولي من هذا العام، وأصبحت الصين من أكبر الدول المستثمرة في مصر.

وقال لياو ليتشيانج إنه تم تنظيم معرض لآثار مصر القديمة بنجاح في متحف شانغهاي بالصين، بينما من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الصينيين القادمين إلى مصر 300 ألف شخص في هذا العام، مشيرا إلي أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قام، يوم الجمعة الماضية، بزيارة ناجحة إلى الصين، لإجراء حوار استراتيجي مع نظيره الصيني وانج يي، وتوصلا إلى سلسلة من التوافقات، بما فيها مواصلة الدعم المتبادل الثابت وتعميق الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي والمساهمة في عملية التحديث للجانب الآخر، وتكثيف التواصل والتنسيق الاستراتيجي، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، وبذل جهود سلمية والسعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونوه إلي أن الوزيرين اصدرا بيانا مشتركا للتأكيد على ضرورة تنفيذ التوافقات المهمة بين الرئيسين، واتخاذ "عام الشراكة الصينية المصرية" كنقطة بداية جديدة، ودفع العلاقات الثنائية نحو الهدف الأعلى المتمثل في بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد، معربا عن ثقته بأن العلاقات الصينية المصرية ستنطلق من "عام الشراكة الصينية المصرية" وتستقبل عقدا أكثر إشراقا بفضل الإرشاد الاستراتيجي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، والجهود الدؤوبة من شعبي الدولتين.