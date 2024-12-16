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الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - شهدت مدينة البدرشين حملات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لإنهاء ظاهرة إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات على الأرصفة والشوارع الرئيسية.

 واستهدفت هذه الحملات عددًا من الشوارع الحيوية بالمدينة، من بينها شارع بورسعيد وطريق ميت رهينة وطرق المريوطية والعزيزية.

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إعادة الانضباط إلى الشوارع بالبدرشين

وتهدف هذه الحملة إلى إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتوفير مساحات للمشاة، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المواطنين من هذه الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتسبب ازدحامًا شديدًا.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف لضمان عدم عودة هذه المخالفات، ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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