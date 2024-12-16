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شبورة وأمطار ورياح، الأرصاد تحذر من طقس الغد - أخبار كلمتك

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شبورة وأمطار ورياح، الأرصاد تحذر من طقس الغد - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار ورياح، الأرصاد تحذر من طقس الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة غدا الثلاثاء، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية غدا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  ،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدلا على شمال الصعيد، دافئا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد


وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  على فترات متقطعة


وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل  ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الحوية  أن السيول ظاهرة صح خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لكلمتك، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتجية تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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