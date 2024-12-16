رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة الإصابات المنتشرة خلال الفترة الحالية وعلاقتها بمتحور كورونا الجديد.

زيادة في التهابات الجهاز التنفسي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: رصدنا زيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي، واستمرار أعراض الإصابة ما بين 5 الي 7 أيام والمتمثلة في ارتفاع في درجة حرارة الجسم وتكسير في الجسم.

اصابات شديدة في الجهاز التنفسي العلوي

وأكد أن حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي تم رصدها شديدة، معقبا: يجب الحذر في هذا التوقيت من العام بعيدا عن الهلع والخوف، وفي حالة الإصابة بالدور المنتشر حاليا يجب الراحة في المنزل وتناول السوائل الدافئة، وارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل.

الصحة العالمية تحذر من انتشار متحور "كورونا" الجديد، وهذه أهم الأعراض طبيب مناعة: فيروس كورونا أقرب حاليا إلى نزلات البرد والإنفلونزا أشد خطورة منه



نصيحة رئيس لجنة مكافحة كورونا

واختتم رئيس لجنة مكافحة كورونا: "إللي عنده دور البرد الحالي مينزلش الشغل حفاظا على الناس".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.