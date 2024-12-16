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نوة الفيضة الصغرى.. تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين - أخبار كلمتك

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نوة الفيضة الصغرى.. تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين - أخبار كلمتك

نوة الفيضة الصغرى.. تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - نوة الفيضة الصغرى.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد بسبب تأثرها بمنخفض جوي قادم مصحوب بكتل هوائية باردة، اعتبارا من غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية على كافة الأنحاء، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتراب «نوة الفيضة الصغرى»، التي تعد من أقوى وأشد النوات هذا الشتاء.

نوة الفيضة الصغرى 2024

من المتوقع أن تؤثر «نوة الفيضة الصغرى» بشكل كبير على الطقس والمناطق الساحلية والزراعية والأراضي في مختلف أنحاء البلاد، وستبدأ هذه النوة من يوم 19 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية.

ما هي نوة الفيضة الصغرى؟

وتكون نوة الفيضة الصغرى مصحوبة بعدة ظواهر جوية حذرت الأرصاد الجوية منها، أهمها انخفاض درجات الحرارة، وهبوب رياح شمالية غربية شديدة، وأمطار غزيرة، وارتفاع الأمواج مما تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، كما تعتبر مؤشر لبداية فصل الشتاء رسميا.

نوة الفيضة الصغرى

تسمية نوة الفيضة الصغرى

ويعرف سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، لأن البحر يفيض خلالها، وترتفع الأمواج، لتتخطى حاجز الكورنيش في الإسكندرية، وتخرج إلى الطريق، ما يؤدي إلى توقف الحركة المرورية.

نصائح للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى

ووجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى، منها:

- تجنب التنقل غير الضروري في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الساحلية أو الشوارع المنخفضة.

- عدم القيادة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حيث قد تنخفض الرؤية وتصبح الطرق زلقة.

- صيانة الأسطح والنوافذ لتجنب تسرب المياه إلى المنازل.

- عدم الوقوف بالقرب من المنازل المتهالكة أو الأشجار العالية.

- الابتعاد عن التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء الأمطار الغزيرة أو في حالة الرعد والبرق.

- عدم الخروج من المنزل أثناء الأمطار إلا للضرورة القصوى.

نوة الفيضة الصغرى

جدول نوات فصل الشتاء 2025

ومن المرجح أن يشهد شتاء 2025 ثماني نوات أخرى تمتد من يناير إلى مارس، عقب انتهاء نوة الفيضة الصغرى وهم:

- نوة رأس السنة 2 يناير.

- نوة الفيضة الكبرى12 يناير.

- نوة الغطاس 19 يناير.

- نوة الشمس الصغيرة 18 فبراير.

- نوة الحسوم الأولى 2 مارس.

- نوة الحسوم الثانية 9 مارس.

- نوة الشمس الكبرى 18 مارس.

- نوة العودة 24 مارس.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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