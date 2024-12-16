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برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

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برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - يزور رئيس الوزراء البكستاني محمد شهباز شريف مصر في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) المنعقدة في القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية السناتور محمد إسحاق دار الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية الأربعاء.

كما يُعد موضوع القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية هو الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد.

ومن المقرر أن يؤكد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية الاستثمار في الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي وشامل وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال المحلية فضلا عن التزام باكستان القوي بمبادئ مجموعة الثماني النامية. 

وكذلك يؤكد على أهمية تعزيز الشراكات من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار وتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي والسياحة، كما سيؤكد رئيس وزراء باكستان على الحوافز التي تقدمها بلاده لتمكين الشباب والتنمية المالية.

ومن المقرر أن يحضر رئيس وزراء باكستان الجلسة الخاصة بمجموعة الدول الثماني النامية بشأن الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في غزة ولبنان لمناقشة الوضع الناتج عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط والتأكيد على موقف باكستان المبدئي بشأن الوضع في فلسطين ويدعو إلى السلام في الشرق الأوسط

كما سيؤكد رئيس الوزراء في القمة على أهمية الاستثمار في الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي وشامل خلق فرص العمل النهوض بالابتكار وتعزيز ريادة الأعمال المحلية وسوف يعرب عن التزام باكستان القوي بالمثل العليا لمجموعة الثماني، 

فضلا عن تأكيد أهمية تعزيز الشراكات من أجل المنفعة المتبادلة والرخاء وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة.وسيؤكد أيضا على حوافز باكستان لتمكين الشباب والتنمية المالية

كما من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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