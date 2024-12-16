القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان التدريب المشترك (كليوباترا- 2024) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2024)على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية مصرية والفرنسية ويأتي ذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

الزيارة والتفتيش للسفن غير المنصاعة والدفاع الجوى

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن غير المنصاعة والدفاع الجوى ضد الأهداف الجوية المعادية وكذا التدريب على الإمداد والتزود بالوقود فى البحر فضلًا عن تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب.

يأتى التدريب فى ضوء العلاقات التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحرى كريستوف لوكا قائد المنطقة البحرية للبحر المتوسط بالقوات الفرنسية وعدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.

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