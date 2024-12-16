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رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 - أخبار كلمتك

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رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 - أخبار كلمتك

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م.

ويتساءل العديد من المواطنين المتقدمين في حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 عن، رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

وحول رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية، يمكن للراغبين في معرفة النتيجة الدخول عبر رابط بوابة الحج الموحدة من خلال الرابط هنا 

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.
 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج الموسم الجديد التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

بوابة الحج الموحدة

 وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، كلمتك

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية كبيرة على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي  أن هناك تنسيقًا كاملًا  بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج تسعي خلال الفترة المقبلة لتنظيم رحلات عمرة بأسعار تنافسية طوال العام.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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