برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظتي سوهاج والمنوفية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظتي سوهاج والمنوفية - أخبار كلمتك

قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظتي سوهاج والمنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - واصلت وزارة الزراعة ومعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية الحملات المكثفة لتلقيح الحيونات وفحصها فى إطار حملات الزراعة لتحسين سلالة الثروة الحيوانية، وتم تنظيم  قافلتين بيطريتين مجانية بالقرى والأرياف المصرية بمحافظتي سوهاج المنوفية.

فحص وعلاج أكثر من ٤٦٣٥ راس حيوان 

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

36649abfb7.jpg

حيث تم تنظيم قوافل علاجية وإرشادية في قرية بندة نجع العمارت بمحافظة سوهاج، وقرية الدبايبة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وقد تم فحص أكثر من 1205 رءوس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وفحص من 2650 طيور (الحمام- رومي- الدجاج) وفحص 40 حالة من الحيوانات الاليفة، بالإضافة إلى 750 فحص معملي للسموم الفطرية والكشف عن متبقيات الادوية في الألبان.

c89454907c.jpg
83a2d02ec3.jpg

قدمت هذه القوافل خدمات بيطرية متكاملة للمواطنين، وقد شارك في تنظيم هذه القوافل المعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديريات الطب البيطري وكليات الطب البيطري وجمعيات المجتمع المدني.

fe8aab5bb8.jpg

وأكدت الدكتورة سماح عيد أن هذه القوافل من المبادرات الهامة التي تساهم بشكل كبير في دعم المربين وتوفير الرعاية الصحية للحيوانات وتقوم القوافل بتوعية المربين بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات وتطبيق نظام الأمن الحيوي في المزارع، وطرق الوقاية من الأمراض، وأفضل الممارسات في تربية الحيوانات مما ينعكس إيجابًيا على العائد الاقتصادي للمربين والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الثروة الحيوانية، وتوفر القوافل الدعم المباشر للمربين في القرئ حيث قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات البيطرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق