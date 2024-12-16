موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 و من هي الفئات المستفيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - ارتفعت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة و الفئات المستفيدة، وذلك بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الأخير.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص المعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر يناير سوف يبدأ من يوم 1 يناير، مقسمًا على عدة أيام خلال الشهر لتفادي التزاحم، ويمكن صرفه من خلال مكاتب البريد، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة.

زيادة الحد الأدنى و الأقصى لمعاشات شهر يناير 2025

زاد الحد الأدنى للمعاشات من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه، و الحد الأقصى للمعاشات من 10080 جنيه إلى 11600 جنيه، بينما ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى يبلغ نحو 14500 جنيه بعد أن كان 12600 جنيه.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات شهر يناير 2025

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الزيادة ستطبق على جميع أصحاب المعاشات الذين ستنتهي خدمتهم اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025.