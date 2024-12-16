برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 و من هي الفئات المستفيدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 و من هي الفئات المستفيدة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 و من هي الفئات المستفيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - ارتفعت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة و الفئات المستفيدة، وذلك بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الأخير.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص المعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر يناير سوف يبدأ من يوم 1 يناير، مقسمًا على عدة أيام خلال الشهر لتفادي التزاحم، ويمكن صرفه من خلال مكاتب البريد، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة.

موعد صرف المعاشات

زيادة الحد الأدنى و الأقصى لمعاشات شهر يناير 2025

زاد الحد الأدنى للمعاشات من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه، و الحد الأقصى للمعاشات من 10080 جنيه إلى 11600 جنيه، بينما ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى يبلغ نحو 14500 جنيه بعد أن كان 12600 جنيه.

موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة
معاشات

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات شهر يناير 2025

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الزيادة ستطبق على جميع أصحاب المعاشات الذين ستنتهي خدمتهم اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025.

اقرأ أيضاً
زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. تعرف على الفئات المستفادة

زيادة المعاشات 2025.. تعرف على الفئات المستحقة وطرق الصرف والاستعلام

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اتحاد عمال مصر: مبادرة تأهيل مليون عامل خطوة مهمة للاستثمار في رأس المال البشري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق