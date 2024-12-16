وزير الطيران يفتتح المكتب الإقليمى للإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وخوان كارلوس سالازار الأمين العام للمنظمة، المكتب الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تجديده.

افتتاح المكتب الإقليمى للإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بمدينة القاهرة

وحضر مراسم الافتتاح من جانب الإيكاو الأستاذ محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوى بالمنظمة، والأستاذ محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمكتب (الإيكاو) بالقاهرة وجميع العاملين بالمكتب، ومن قيادات قطاع الطيران المدني، الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال كلمته عن اعتزاز مصر باستضافة المكتب الإقليمي منذ عام 1953، قائلًا:" أنه يُعد مصدر فخر لنا استمرار المكتب بمصر كمركز إقليمي يلعب دورًا محوريًا أساسيًا في تطوير قطاع الطيران المدني بالمنطقة، والذي يؤكد على المكانة التي توليها منظمه الايكاو لمصر، فضلًا عن اهتمامها البالغ بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في قطاع الطيران المدني كعامل رئيسي يدعم مسار التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي بين جميع الدول الأعضاء"،، مؤكدًا على أن مصر ستظل ملتزمة تمامًا بتعزيز دورها في مجتمع الطيران العالمي؛ مشيرًا إلى أن الإيكاو تعد قوة موجهة في تشكيل مستقبل النقل الجوي على مستوى العالم.

كما أوضح وزير الطيران أن زيارة رئيس مجلس الإيكاو لمصر تأتى تأكيدًا على أهمية الدور المصري في قطاع الطيران المدني العالمي، خاصه في الوقت الذى يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في مجال صناعه النقل الجوي، مما يتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمواجهه كافه التحديات وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، أعرب رئيس منظمة الإيكاو عن سعادته وفخره بالتواجد في مصر لحضور مراسم افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة بعد تجديده. وأشاد بالدور البارز الذي تضطلع به مصر منذ تأسيس المكتب في دعم كافة الجهود والمساعي المشتركة مع المنظمة، موجهًا الشكر للحكومة المصرية ولقادة قطاع الطيران المدني المصري على الدعم المستمر والخبرات الواسعة التي يقدمونها، مما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للمنظمة.

كما أعرب عن تقديره لوزارة الطيران المدني على جهودها في تجديد المكتب الإقليمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بدعم المنظمات الدولية. وأشاد بوجود المكتب الإقليمي للإيكاو داخل مقر وزارة الطيران المدني، وهو ما يُبرز حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمنظمة، لا سيما في ظل النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الطيران المدني والتطورات المتلاحقة التي تواجهها، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تتعرض لها صناعه النقل الجوى على المستوى العالمي.

وبدوره، أعرب أمين عام منظمة الإيكاو، خلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، عن تقديره البالغ للمشاركة في هذا الحدث الهام. وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس المنظمة لأهمية وجود المكاتب الإقليمية ودورها في تقديم الدعم اللازم والتنسيق المستمر بين جميع الدول الأعضاء.. مؤكدا أن الاحتفال اليوم ليس فقط بمثابة إحياء للتاريخ، ولكنه يمثل أيضًا تطلعًا نحو مستقبل أفضل لقطاع الطيران. وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خطة استراتيجية جديدة تتضمن أهدافًا مبتكرة وإعادة تنظيم داخلي للمنظمة، بالإضافة إلى وضع معايير محدثة تلتزم بها جميع الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق مزيد من التطور والارتقاء بهذه الصناعة الحيوية.

كما تضمنت مراسم الافتتاح قيام وزير الطيران المدني ورئيس الإيكاو والأمين العام للمنظمة والوفد المرافق لهم بتفقد مبنى الإيكاو بالقاهرة، حيث تفقدوا المكاتب الإدارية وجميع قاعات المؤتمرات والتي جاءت لتواكب المتطلبات الحديثة لقطاع الطيران العالمي، حيث تم تزويده بأحدث التقنيات، إضافة إلى تحسين مرافق العمل لتوفير بيئة أكثر كفاءة ودعمًا للابتكار في مجال الطيران المدني.

وعلى هامش الافتتاح، شهد وزير الطيران المدنى تكريم عدد من العاملين بالمكتب الإقليمي للإيكاو بالقاهرة من جانب رئيس المنظمة والأمين العام والمدير الإقليمي للمكتب، وذلك لأدائهم المتميز ودورهم الهام في تحقيق التنسيق الدائم والتعاون الفعال بين مصر والمنظمة، فضلًا عن جهودهم المبذولة في دعم أوجه التعاون المشترك مع جميع الدول الأعضاء، كما تضمنت مراسم الافتتاح تقديم فيلم دعائي عن احتفال مصر بمناسبة مرور ٨٠ عام على إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي وتوقيع اتفاقية شيكاغو في السابع من ديسمبر عام 1944.

جدير بالذكر أن افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة بعد الإنتهاء من أعمال تجديده بعد بمثابة خطوة نوعية تعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي في مجال الطيران المدني، كما تؤكد على فاعلية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة الإيكاو والتي تتزامن مع مرور ثمانين عام على توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي في شيكاغو عام 1944 كنقطة فارقة لانطلاق تطوير الطيران المدني العالمي، وتتزامن أيضا مع مرور 71 عامًا على استضافة جمهورية مصر العربية للمكتب الإقليمي للإيكاو منذ عام 1953، ويعد المكتب الإقليمي واحدًا ضمن سبعة مكاتب إقليمية على مستوى العالم، يختص بتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط، التي تضم 15 دولة. ويساهم في تحقيق أهداف المنظمة؛ تعزيز السلامة الجوية، تحسين كفاءة العمليات الجوية، وتقليل الآثار البيئية للنقل الجوي، بما يعكس التزام المنظمة بالابتكار والاستدامة في صناعة الطيران.

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