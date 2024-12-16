وزير الإسكان يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات مجلس وزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - توجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية الجزائر الشقيقة، على رأس وفد من مسئولي وزارة الإسكان، لتمثيل جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذا المشاركة بمؤتمر الإسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تحت شعار «العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة»، باستضافة كريمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام على هامش دورة المجلس خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، وسط دعوات حضور واسعة.

ويضُم الوفد المصري المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير- المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفي النجار، والمهندسة جهاد هشام وهبة الله جمال منسقي الاتصال بين وزارة الإسكان والأمانة الفنية للمجلس.

ومن المقرر أن يلقي المهندس شريف الشربيني، كلمةً افتتاحية في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يشير فيها إلى النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسبل تبادل الخبرات والتعاون، وجهود مجلس وزراء الإسكان العرب خلال دوراته السابقة في مجالات تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، وتوحيد الرؤى المشتركة تجاه القضايا والتحديات التي تتعلق بالإسكان والتنمية العمرانية، وكذا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في سبيل توفير السكن الملائم، وتطوير السياسات والنظم والتشريعات، ووضع خُطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على المسكن الملائم والخدمات الجيدة.

كما أنه من المقرر أن يُشارك الوفد في فعاليات المؤتمر، والذي ستعقد جلساته الافتتاحية، صباح غدٍ الثلاثاء، تحت رعاية نذير العرباوي الوزير الأول رئيس الحكومة الجزائرية، ووزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد طارق بلعريبي، وبمشاركة لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين.

وحرص مسئولو وزارة الإسكان، أن يكون للوزارة تواجد قوي وفعال ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي سيتم افتتاحه بحضور وزراء الإسكان من الدول العربية ومسئولي وقيادات الإسكان من الجهات والمنظمات ذات الصلة، وسوف يستعرض الجناح المصري عدداً من المشروعات القومية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، والتي تنفذها الوزارة في سبيل النهضة بالعمران المصري.

وفي إطار أعمال المجلس، سيتسلم المهندس شريف الشربيني، الجائزة الممنوحة لجمهورية مصر العربية عن مشروع «روضة السيدة» ضمن جائزة المشروع السكني المنفذ، واستكمالا لأعمال المجلس من المقرر عرض فيلم وثائقي عن أحد مشروعات الوزارة الرائدة في مجال الإسكان، علاوةً على استعراض الدراسة التي تعدها مصر بالتعاون مع الدول العربية بعنوان «تجارب السكن الاجتماعي في الدول العربية».

وسوف يشارك الوفد المصري في جلسات ومحاور المؤتمر بتقديم أوراق وطنية، حيث تقدم المهندسة نفيسة هاشم، ورقة بعنوان: «الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية»، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، ورقة بعنوان: «الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر في مصر: الإجراءات التنفيذية وبعض الدروس المستفادة».

ومن المقرر بنهاية المؤتمر أن يتم إعلان أهم النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الجلسات والنقاشات العلمية، من خلال جلسات المؤتمر ومحاوره.