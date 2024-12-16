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محافظ الجيزة للمواطنين: إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة للمواطنين: إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة للمواطنين: إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بحى العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على خدمات السوق.

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محافظ الجيزة يطمئن على مستوى الأسعار وملاءمة السلع والمنتجات

وحرص محافظ الجيزة علي الالتقاء بالمواطنين والذي يخدم احياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة واستمع لأراء المترددين على السوق للإطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لإحتياجاتهم ونسب التخفيضات، مؤكدًا حرص الدولة وقيادتها على تلبية كافة متطلباتهم والدفع عن كاهلهم، مشيرا بقوله " إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم ".
 

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وشدد المحافظ على رئيس مدينة الجيزة بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية للنظر بعدد من شكاوى المواطنين الذين تصادف تواجدهم خلال مرور المحافظ على عدد من مشروعات التطوير صباح اليوم الإثنين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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