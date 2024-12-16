حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا - أخبار كلمتك

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

اسرائيل تدعو الى الترقب لرؤية ضربتها القاضية في صنعاء - أخبار كلمتك

اسرائيل تدعو الى الترقب لرؤية ضربتها القاضية في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

وصول أول شحنة من عقار"ترايكافتا" لعلاج الأمراض الوراثية النادرة - أخبار كلمتك

وصول أول شحنة من عقار"ترايكافتا" لعلاج الأمراض الوراثية النادرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفنان المبدع نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال «بكري» في تدوينة له على منصة «إكس، تويتر سابقًا»: «سيبقى اسم الفنان المبدع نبيل الحلفاوي خالدًا، باعتباره قيمة إبداعية ووطنية عظيمة»، مضيفًا: كان إنسانا بمعني الكلمة، تفاعل مع قضايا مجتمعه بكل إيمان وإخلاص.

وتابع الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب: رحل وسط مظاهرة شعبية ومحبة عارمة، التحية لروح هذا المبدع الرائع، رحمة الله عليه.

اقرأ أيضاً
كان نموذجا رائعا لحب الوطن.. رئيس «الأعلى للإعلام» ينعى الفنان نبيل الحلفاوي

عمرو أديب ناعيا نبيل الحلفاوي: كان راهبا في محراب الفن محبا لبلده والنادي الأهلي (فيديو)

الوقوف دقيقة حداد على روح نبيل الحلفاوي بمهرجان فنون الأداء

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومختبر خلايا السرطان بجامعة أكسفورد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق