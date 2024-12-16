مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفنان المبدع نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال «بكري» في تدوينة له على منصة «إكس، تويتر سابقًا»: «سيبقى اسم الفنان المبدع نبيل الحلفاوي خالدًا، باعتباره قيمة إبداعية ووطنية عظيمة»، مضيفًا: كان إنسانا بمعني الكلمة، تفاعل مع قضايا مجتمعه بكل إيمان وإخلاص.

وتابع الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب: رحل وسط مظاهرة شعبية ومحبة عارمة، التحية لروح هذا المبدع الرائع، رحمة الله عليه.