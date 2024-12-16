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مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

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مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - أعلن مجلس خبراء وزارة العدل برئاسة محمد ضاهر محمد حسين، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التي يراها ضرورية للحفاظ على مصر أرضًا وشعبًا ووطنًا.

وقال رئيس نادي خبراء وزارة العدل، في خطاب تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي «بإسمي واسم خبراء وزارة العدل بجمهورية مصر العربية، أن تسمح لي بالتقدم لفخامتكم بالتأييد الكامل لجميع خطواتكم، التي حفظت بها بفضل الله سبحانه وتعالى على تراب مصر وشعب مصر وتعمل ليل نهار على ذلك».

خطاب تأييد للرئيس السيسي

وتابع في خطابه «فخامة الرئيس على بركة الله في جميع ما تتخذه من قرارات في بيل مصرنا الحبيبة لأنك ابن مصر البار، والذي شرب من نيلها وتبذل كل جهدك ودمك في سبيل مصرنا الحبيبة».

وأضاف، فخامة الرئيس لا تلتفت إلى الغوغاء وكلاب النار وأصحاب الشر، فشعبك كفيل أن يتخلص منهم، وفقك الله وحفظك لمصرنا الحبيبة وحماك من كل آثم وشرير»

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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