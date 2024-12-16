وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة «أبو زعبل للصناعات الهندسية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشكل مفاجئ، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، أحد المعاقل الصناعية الهامة التابعة للإنتاج الحربي.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها الوزير لتفقد سير العمل في مختلف الجهات الإنتاجية، والاطمئنان على تطبيق الخطط الإنتاجية والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات، ويأتي ذلك في إطار متابعته المستمرة لعمل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تواجد الوزير في المصنع في توقيت دخول العاملين إلى مقر الشركة، وذلك لمتابعة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية. وبدأ الوزير جولته المفاجئة بالاطمئنان على جاهزية برج التهوية الذي يتم استخدامه لسحب الأتربة أثناء عملية صهر الحديد، وهي خطوة هامة ضمن إجراءات تحسين بيئة العمل بالمصنع. كما تفقد الوزير خطوط الإنتاج في مصنع 100 الحربي، والذي يساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية الحيوية، مثل الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، والكباري السريعة الإنشاء، إضافة إلى الصلب المخصوص والمدرع، الذي يعد من الأساسيات الضرورية لصناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات.

وأشار الوزير إلى أن الشركة تستفيد من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع العديد من المنتجات الهندسية الهامة التي تساهم في المشروعات القومية الكبرى. ومن بين هذه المنتجات: ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، بالإضافة إلى خزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ.

كما أولى الوزير اهتماماً خاصاً بإجراءات الأمن الصناعي والسلامة المهنية في مواقع العمل التي تتطلب التعامل مع آلات معقدة ودرجات حرارة مرتفعة أثناء عمليات صهر وتشكيل المعادن. وحرص الوزير على التأكد من مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

واستمع الوزير خلال جولته إلى شرح من المهندس جهاد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وفريق العمل حول آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الأخيرة. كما تم استعراض خطط التطوير والتسويق، مع مناقشة موقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار العمل.

وتواصل الوزير مع العاملين في المصنع للاستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة بتحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية. وقد أكد لهم أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير العنصر البشري وخطوط الإنتاج بما يتماشى مع أحدث تقنيات التصنيع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تعزيز القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي كافة. كما شدد على ضرورة متابعة سير العملية الإنتاجية بشكل مستمر في جميع الشركات التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة أو وحدة.

رافق الوزير خلال جولته كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.