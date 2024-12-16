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حالة الطقس.. خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس.. خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس.. خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة.

الطقس غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأضافت بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة،

نصائح للقيادة في الشبورة

خريطة سقوط الأمطار غدا

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 11
بنها 21 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 21 11
المنصورة 21 11
الزقازيق 22 11
شبين الكوم 21 10
طنطا 20 12
دمياط 22 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 21 07
السويس 20 11
العريش 23 11
رفح 21 10
رأس سدر 22 11
نخل 18 01
كاترين 15 01
الطور 22 12
طابا 20 09
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 12
السلوم 19 08
سيوة 20 06
رأس غارب 25 14
الغردقة 26 14
سفاجا 25 12
مرسى علم 25 16
شلاتين 26 20
حلايب 25 19
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 26 17
الفيوم 20 07
بني سويف 22 07
المنيا 23 06
أسيوط 23 06
سوهاج 24 09
قنا 25 11
الأقصر 25 10
أسوان 26 12
الوادي الجديد 25 09
أبو سمبل 26 14

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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