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التموين: نستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب وإنتاج 650 ألف طن سكر - أخبار كلمتك

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التموين: نستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب وإنتاج 650 ألف طن سكر - أخبار كلمتك

التموين: نستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب وإنتاج 650 ألف طن سكر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:05 مساءً -  أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الاستعداد الكامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر في الموسم الجديد 

وأكدت وزارة التموين  استهداف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب. 

وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المستهدفة من إنتاج السكر تبلغ نحو 650 ألف طن هذا العام.

كما أوضحت وزارة التموين أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه على 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.

 

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، أوضحت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.

 

 الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء  وافق في وقت سابق على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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