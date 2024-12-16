مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:05 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر،  محمد جبران، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مختلف المجالات، في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل البالغ عددها ٣٨ مركزًا على مستوى الجمهورية، وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل ومتطلباته، والحصول على برنامج تدريبي متخصص يسمح لهم بممارسة ما درسوه بشكل تطبيقي؛ حتى يتسنَّى لهم دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأعرب وزير العمل عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، ولما يمثِّله الأزهر من رمزية دينية وتعليمية كأعرق مؤسسة إسلامية تنشر صحيح الدين ووسطيته، مؤكدًا استعداد الوزارة تلبية كل متطلبات الأزهر الشريف المتعلقة بتدريب الطلاب وتأهيلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السكك الحديدية تواصل تخفيض سرعة القطارات بسبب الطقس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق