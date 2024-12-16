مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للعربية للتصنيع يحصل على تقرير البصمة الكربونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - شهد اللواء مهندس "مختار عبداللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس "عصام النجار"، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقًا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر.

أتيكو للصناعات الخشبية

وشهد الاحتفالية كل من اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان"، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس "شريف رأفت"، رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، وقيادات من الهيئة، بحضور المهندس "هاني الدسوقي"، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، والسيد "ياسر عبد الله"، الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس "إيهاب درياس"، رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وأوضح اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا الإنجاز تم نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة، وتطوير المصنع للتوافق مع نظم الجودة العالمية، حيث تم المنح بعد مراجعة شاملة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمراحل التصنيع بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية، وتم التأكد من المطابقة لكافة اشتراطات البصمة الكربونية.



وأشار إلى أن ما نشهده اليوم، نستهدف به في المقام الأول الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف واستخدام الطاقة النظيفة في كافة مجالات التصنيع، وتلبية كافة الاحتياجات المحلية والتصدير بمنتجات فائقة الجودة، وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين، فضلاً عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

مصانع وشركات الهيئة العربية

وأضاف أن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي لحصول جميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوهًا أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلاً في مجالات صناعية واستثمارية أخرى.

وشهدت فعاليات حفل التكريم تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لما بذلوه من جهد وتفان لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقًا لأحدث آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

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